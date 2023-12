Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: un nouveau fonds pour investir dans l'agriculture information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - Amundi a annoncé mardi le lancement d'un nouveau programme d'investissement de dette privée destiné à financer la transition du secteur agricole et agroalimentaire en Europe.



Ce lancement intervient alors que l'Union européenne, troisième puissance agricole mondiale, affiche d'importants besoins de financements non adressés à ce jour, estimés entre 20 et 40 milliards d'euros par an, explique le gestionnaire d'actifs.



Le programme baptisé 'Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe' (AAAA) vise à financer des entreprises paneuropéennes des secteurs agricoles et agroalimentaires engagées dans une transition vers un modèle plus durable, avec un objectif de collecte établi à 750 millions d'euros.



Dans un communiqué, Amundi précise d'ores et déjà bénéficier d'un engagement de 130 millions d'euros de la part de sa maison-mère, le groupe Crédit Agricole.



La période de commercialisation du véhicule institutionnel doit maintenant s'étendre sur une période comprise entre 12 et 18 mois.





