Amundi s'allie à cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole de l’Est de la France

Le fonds a prévu une période de 5 ans pour investir dans des projets d'une taille unitaire comprise entre 30 et 100 millions d'euros.

Amundi Transition Energétique de son côté, agira en qualité de société de gestion du fonds, faisant bénéficier les investisseurs et les développeurs de projets, à la fois de son expérience dans la gestion de fonds axés sur la transition énergétique (due diligence, structuration, suivi des investissements), de son réseau de premier plan d'industriels majeurs, et de son expertise fine dans le domaine de la transition énergétique.

Les Caisses Régionales de Crédit Agricole apporteront leur capacité à accompagner en Fonds Propres des projets auprès de leurs clients à des conditions compétitives, tout en leur permettant de rester actionnaires de ces projets. Elles pourront également investir en fonds propres dans la transition énergétique et participer à des financements en dette de projets d'énergie renouvelable.

Ce fonds est lancé avec un encours cible d'environ 75 millions d'euros. Il privilégie 5 axes : la décarbonation industrielle ; le réseau de chaleur et de froid ; le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité) ; l'agrivoltaïsme ; la méthanisation et l'hydrogène.

(AOF) - Les Caisses Régionales de Champagne Bourgogne, Franche-Comté, Alsace Vosges, Lorraine et Nord Est de Crédit Agricole, unissent leurs forces avec Amundi Transition Energétique pour lancer un projet d’investissement dans la transition énergétique des territoires à travers la création d’un nouveau fonds, le fonds CAREst TE (Crédit Agricole Région Est Transition Energétique).

