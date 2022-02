Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: résultat net ajusté record en 2021 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Amundi affiche un résultat net ajusté record, en hausse de 37% à plus de 1,31 milliard d'euros au titre de l'année 2021, niveau de profitabilité qui résulte de revenus nets en progression de 23,5% pour une augmentation de 14,4% des charges d'exploitation.



Grâce à cet effet ciseaux positif, le coefficient d'exploitation de la société de gestion d'actifs s'établit à 47,9% (environ 50% hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance) et son résultat brut d'exploitation progresse de 33%.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 18 mai, un dividende en hausse de 41% à 4,10 euros par action, correspondant à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe. Il sera détaché le 23 mai et mis en paiement à compter du 25 mai.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +4.87%