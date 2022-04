Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amundi: résultat net ajusté de 324 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 08:21

(CercleFinance.com) - Amundi publie ses résultats pour le 1er trimestre 2022, en hausse de 5% par rapport au 1er trimestre 2021 publié.



Les encours gérés par Amundi atteignent 2021 MdE au 31 mars 2022, en progression de +15,1% sur un an et de -2,1% par rapport à fin décembre 2021.



Le trimestre est marqué par une collecte dynamique en actifs MLT (+21MdE hors JVs), notamment en Retail. Dans les JVs, l'activité a été soutenue (+8,4 MdE), principalement en Inde et en Chine.



Amundi enregistre un résultat net ajusté de 324 ME. ' Cette croissance s'explique par l'effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du T1 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d'une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d'exploitation de 50,6%) ' indique la direction.