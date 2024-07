Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: résultat net ajusté accru de 9% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:18









(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 9,4% à 350 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2024, grâce à la croissance de ses revenus nets ajustés (+7,7% à 887 millions) et à un effet ciseaux positif.



Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements a amélioré son coefficient d'exploitation à 51,9% en données ajustées, 'toujours au meilleur niveau du secteur', et a accru son résultat brut d'exploitation (RBE) ajusté de 8,5% à 426 millions.



'Depuis le début de l'année, la dynamique de collecte a été particulièrement significative auprès de nos clients distributeurs tiers ainsi qu'en Asie', note la DG Valérie Baudson, pointant une collecte de plus de 15 milliards d'euros sur le seul trimestre écoulé.





Valeurs associées AMUNDI 66,75 EUR Euronext Paris +1,29%