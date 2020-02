Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : résultat ajusté de 1 009 ME en 2019 (+6,6%) Cercle Finance • 12/02/2020 à 07:34









(CercleFinance.com) - Les encours sous gestion atteignent 1 653 MdE au 31 décembre 2019, en croissance de +5,8% par rapport à fin septembre 2019 et de +16% par rapport à fin 2018. Le 4e trimestre 2019 affiche une collecte record de +76,8 MdE, portée par les actifs MLT (+82,4 MdE). Les revenus nets s'inscrivent à 2 707 ME, en hausse de +4,9% par rapport à 2018. Les revenus nets de gestion progressent de +2,2 %. Après impôt et coût du risque, le résultat ajusté s'élève à 1 009 ME (+6,6%), en ligne avec les objectifs annoncés. Le résultat comptable de l'exercice 2019 s'élève à 959 ME, soit +12,2% par rapport à 2018. Le Bénéfice net par action comptable atteint 4,75 euros, en hausse de +12,1 % par rapport à 2018. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale un dividende de 3,10 E par action, en numéraire, soit une croissance de +6,9% par rapport à 2018.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.65%