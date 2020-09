Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : renforce son partenariat avec Montpensier Cercle Finance • 04/09/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Amundi annonce ce soir le renforcement de son partenariat avec Montpensier Finance, en l'étendant à la promotion des expertises Montpensier, en particulier à l'international. 'Depuis plusieurs années, Montpensier Finance et Amundi avaient développé un partenariat industriel dans lequel Montpensier Finance s'appuie sur les outils d'Amundi Services (PMS Alto*, Amundi Intermédiation)', rappelle Amundi. Dans le cadre de ce renforcement du partenariat, Amundi entre au capital de Montpensier Finance à hauteur de 25%, aux côtés du management, actionnaire à 75%.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.16%