Amundi: renforce son engagement à protéger les océans

(CercleFinance.com) - Amundi annonce aujourd'hui renforcer son engagement en faveur de la protection des océans avec l'adoption du label Ocean Framework, élaboré par la Fondation de la Mer, dans le but d'aider les entreprises et les investisseurs à mesurer l'impact de leurs activités sur la vie marine.



Amundi, l'un des premiers contributeurs à l'élaboration du Ocean Framework s'est appuyé sur cet outil pour engager un premier cercle d'entreprises dès l'an dernier dans quatre domaines essentiels (pêche et aquaculture, énergie hôtellerie, fret maritime/croisières).



A l'avenir, Amundi vise à doubler le nombre d'entreprises qu'il engage sur le thème des océans, afin de les encourager à réduire leurs impacts négatifs à l'aide d'indicateurs de performance spécifiques.







