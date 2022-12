Amundi : recul de la collecte des ETF en novembre

(AOF) - Au niveau mondial, les ETF ont enregistré une collecte nette de 72,7 milliards d’euros en novembre, une baisse par rapport au mois précédent où elle s’était élevée à 111,2 milliards d’euros, a indiqué Amundi. Le marché américain des ETF a représenté 80% des souscriptions enregistrées (+58,3 milliards d’euros) alors que le marché européen a collecté 14,9 milliards d’euros le mois dernier. Une décollecte de 518 millions d’euros a été observée sur le marché des ETF en Asie.

Dans le prolongement de la tendance observée ces derniers mois, les actions ont été la classe d'actifs la plus demandée, attirant 42,7 milliards d'euros. L'Amérique du Nord a été la zone la plus attractive (+14,2 milliards d'euros). Les investisseurs américains ont souscrit 32,8 milliards d'euros en actions, devançant les investisseurs européens (6,6 milliards d'euros) et asiatiques (3,4 milliards d'euros).

La collecte en obligations a progressé de 31,3 milliards d'euros. Les ETF enregistrés aux Etats-Unis ont collecté 26,8 milliards d'euros contre 8,5 milliards d'euros pour les ETF UCITS européens. A contrario, les ETF enregistrés en Asie ont décollecté à hauteur de 3,9 milliards d'euros. Les souscriptions en obligations d'entreprises (17,9 milliards d'euros) ont été supérieures à celles des obligations souveraines (11,4 milliards d'euros).

La décollecte sur les matières premières s'est poursuivie avec des retraits constatés de 1,5 milliard d'euros sur cette classe d'actifs.