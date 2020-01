Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : 'pullback' sous les 69E Cercle Finance • 06/01/2020 à 18:37









(CercleFinance.com) - Amundi amorce un 'pullback' sous les 69E, ce qui marque une sortie du canal ascendant moyen terme: le titre devrait aller tester le palier de soutien des 66,7E du 3 décembre. L'objectif suivant devrait se situer vers 64E, le support des 29 et 30/10.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -3.03%