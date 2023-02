Amundi propose un dividende stable à 4,10 euros par action

(AOF) - Amundi a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 5,9% à 286 millions d’euros au quatrième trimestre. Le résultat brut d’exploitation ajusté a baissé de 6,9% à 378 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation ajusté a augmenté de 3,3 points à 52,1%. Les revenus net ont reculé de 0,4% à 790 millions d’euros, affaiblis par le recul de 10,1% des commissions de performance à 63 millions d’euros.

Les encours gérés par Amundi au 31 décembre 2022 atteignent 1 904 milliards d'euros, en baisse de 7,7%, du fait d'un effet de marché négatif de 167 milliards d'euros, et malgré une collecte de 7 milliards d'euros.

Cette collecte nette se décompose en un flux d'argent positif de 7,8 milliards d'euros en actifs moyen long terme (MLT) hors joint ventures (JV), de +14,0 milliards d'euros pour les JV, et une décollecte de 14,9 milliards d'euros en produits de trésorerie.

La collecte totale au quatrième trimestre atteint 15,0 milliards d'euros, tirée par les produits de trésorerie (20,8 milliards d'euros), les actifs MLT (hors JV) sont à l'équilibre (+0,4 milliard d'euros).

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, qui se tiendra le 12 mai 2023, un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2021.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 75% du résultat net part du groupe. Ce dividende sera détaché le lundi 22 mai 2023 et mis en paiement à compter du mercredi 24 mai 2023.

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 1 895 Mds€ d’encours, né de la fusion des activités de gestion de la Société générale et du Crédit agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (48% des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (17 %) et l’Asie (18 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (23 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (16 %), joint-ventures (14 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays et une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,5 Mds€ et un ratio CET1 à 16,1 %.

Enjeux

- Ambitions stratégiques 2025 :

- environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net,

- efficacité opérationnelle avec maintien d’un coefficient d’exploitation après synergies tirées de l’acquisition de Lyxor (retour sur fonds propres de + 10 %),

- taux de distribution d’au moins 65%,

- capital excédentaire attendu à environ 2 Mds€, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou reversé aux actionnaires ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de 847 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés avec objectif de performance ESG, parallèlement à l’objectif financier,

- prise en compte des facteurs ESG dans le dialogue avec les entreprises en termes de vote et d’engagement ;

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, 40 % des ETF en ESG et déploiement de la solution d’aide à la décision à enjeux ESG « Alto sustainability »,

- intégration des critères ESG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression (45 clients à fin septembre) renforcée par l’acquisition de l’autrichien Savity ;

- Numéro 1 européen des ETF avec l’intégration de Lyxor, spécialiste en gestion alternative.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré ;

- Après une stabilité du bénéfice, une progression de 4,7 % des encours gérés et une amélioration à 53,7 % du coefficient d’exploitation à fin septembre, capacité à maintenir une progression de la collecte.