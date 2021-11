Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : projet de création d'un fonds de 2 Mds$ avec l'IFC information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, ont pour projet de lancer un nouveau fonds d'investissement regroupant jusqu'à deux milliards de dollars d'investissements privés vers des obligations durables des marchés émergents, afin de soutenir la lutte contre le COVID-19 et favoriser une reprise verte, résiliente et inclusive. Dévoilée en marge de la COP 26, la stratégie Build Back Better Emerging Markets Sustainable Transaction Bond (BEST) de ce nouveau fonds sera gérée par Amundi. Ce fonds devrait permettre d'orienter les capitaux des investisseurs institutionnels vers des émissions obligataires durables émanant d'entreprises et institutions financières dansles pays en développement. Ceci devrait contribuer à renforcer la classe d'actifs et à orienter le financement vers des domaines prioritaires, tels que le climat et l'égalité femmes-hommes, indique le communiqué.

