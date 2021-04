Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : progresse de plus de 3% vers 72,6E Cercle Finance • 07/04/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Amundi progresse de plus de 3% vers 72,6E grâce à l'annonce du rachat de Lyxor, la filiale de gestion d'actifs de la Société Générale, pour 0,825MdsE, Amundi confirme l'effacement de la résistance des 70E (du 6, 7, 8 janvier): la dernière oscillation partant d'un plancher de 61,5E induisait un potentiel de hausse jusque vers 78,5E... la dynamique haussière semble bien enclenchée.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +3.41%