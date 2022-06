Amundi présente ses objectifs 2025

(AOF) - Amundi a dévoilé son plan stratégique à horizon 2025. Le gestionnaire d'actifs vise une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté d'environ 5% sur cette période. Les trois quarts de cette croissance proviendront du développement d'activités coeur de gestion d'actifs et le reste du développement de nouvelles activités telles qu'Amundi Technology et Fund Channel (plate-forme de fonds B2B). Amundi Technology prévoit 150 millions d'euros de revenus en 2025 contre 36 millions en 2021.

" Ces objectifs s'appuient sur la capacité du groupe à faire croître les encours sous gestion, dont 400 milliards d'euros en 2025 (vs 324 milliards d'euros fin 2021) auprès de distributeurs tiers via la mise en place de partenariats sur-mesure et une croissance de 50% des encours en gestion passive (282 milliards d'euros à fin septembre 2021) ", souligne Invest Securities.

Réputé pour son efficience opérationnelle, le gestionnaire d'actifs prévoit de maintenir un coefficient d'exploitation inférieur à 53% après synergies Lyxor.

Amundi entend également poursuivre sa politique de croissance externe. Il a finalisé le rachat de Lyxor en décembre dernier. Le gestionnaire d'actifs prévoit d'explorer les opportunités permettant de renforcer sa distribution (nouveaux partenaires, marchés, zones géographiques), de renforcer ses expertises ou d'accélérer le déploiement de son offre en technologies et services.

Il continuera d'appliquer des critères stricts : accélération de la croissance organique, risque d'exécution limité... Les acquisitions doivent également générer un retour sur investissement (ROI) d'au moins 10% sous trois ans.

Amundi s'attend à disposer de 2 milliards d'euros capital excédentaire d'ici à 2025 pour financer sa politique de fusions & acquisitions. Le déploiement d'un tel montant pour en opérations de croissance externe avec un ROI supérieur à 10% se traduirait par un surcroît de 200 millions d'euros en résultat net ajusté.

La filiale du Crédit Agricole maintiendra un taux de distribution du dividende ordinaire d'au moins 65%, se traduisant par environ 3 milliards d'euros de dividendes ordinaires cumulés attendus sur la période 2022-25.

Le groupe conserve en outre la flexibilité de rendre le capital excédentaire aux actionnaires à travers une distribution exceptionnelle en l'absence d'opportunité de croissance externe alignées sur ses critères financiers.