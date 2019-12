Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : point sur le programme Green Credit Continuum Cercle Finance • 09/12/2019 à 12:42









(CercleFinance.com) - Amundi et la Banque européenne d'investissement (BEI) annoncent ce lundi que le premier millésime du programme Green Credit Continuum a atteint 253 millions d'euros à la fin novembre 2019. Ce programme a été lancé en juillet de cette année. 'Le programme, qui représente une innovation pour la finance durable en Europe, vise à contribuer au déploiement des nouveaux financements nécessaires pour répondre aux engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Amundi et la BEI ont lancé ensemble le partenariat, afin de financer les objectifs environnementaux européens, de promouvoir le développement de nouveaux instruments de marché et de faciliter l'accès au marché d'entreprises et de projets verts de plus petite taille, tout en offrant des rendements attractifs aux investisseurs', explique Amundi.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.79%