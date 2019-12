Amundi PEF rejoint l'Initiative Climat International supportée par les PRI

Pedro Arias, Directeur du Métier Actifs Réels et Alternatifs d'Amundi a déclaré : " En tant qu'investisseur, nous avons un rôle moteur à jouer pour accompagner ces entreprises sur le long terme dans la réduction de leur empreinte carbone ".

(AOF) - Amundi Private Equity Funds (PEF), filiale d'Amundi dédiée au Capital investissement, annonce avoir signé le Manifeste de l'Initiative Climat International et amplifie ainsi son action dans la lutte contre le réchauffement climatique en s'engageant, en ligne avec les Accords de Paris, à contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sociétés de son portefeuille et à mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique.

