Amundi: participation à l'introduction en bourse de SBI FMPL

(CercleFinance.com) - Amundi annonce son soutien au projet d'introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), proposé par State Bank of India (SBI), et son intention de céder environ 4% du capital de SBI FMPL dans le cadre de cette opération.



Cette cotation devrait être réalisée en 2022 à la bourse indienne, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. SBI FMPL est actuellement détenue par SBI (62,6%), Amundi (36,8%) et les collaborateurs (0,6%).





