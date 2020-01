Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : partenariat avec Banco Sabadell en Espagne Cercle Finance • 22/01/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Amundi annonce un partenariat stratégique de 10 ans pour la distribution de ses produits dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne, pour accélérer le développement des produits d'épargne et d'investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds. Cette alliance inclut également l'acquisition par Amundi de l'intégralité du capital de Sabadell Asset Management, disposant de 21,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 16,1 milliards portés par des fonds domiciliés en Espagne. Le montant de cette acquisition est de 430 millions d'euros et sera financé exclusivement par les liquidités existantes d'Amundi. Soumise à l'approbation des régulateurs, la transaction devrait se conclure au cours du troisième trimestre 2020.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +2.10%