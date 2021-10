Amundi obtient les labels ISR et GRESB pour son OPCI OPCIMMO

(AOF) - Amundi a annoncé que son OPCI grand public, OPCIMMO, a été doublement reconnu en 2021 pour sa démarche ESG avec d’une part, le label d’état français ISR, et d’autre part, l’obtention de 5 Etoiles et la classification Green Star, soit la meilleure notation décernée par the Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Avec un encours de près de 9 milliards d'euros et un patrimoine immobilier de 1,7 millions de mètres carrés réparti dans 7 pays d'Europe, OPCIMMO est le fonds immobilier français non côté détenant le plus grand parc immobilier du marché[1]. Il est également le premier de la gamme de fonds immobilier d'Amundi à obtenir de telles certifications.

Pour Marc Bertrand, Directeur général d'Amundi Immobilier : " Nous travaillons maintenant à la labellisation de nos SCPI grand public afin d'accompagner nos distributeurs dans la complétude de leurs gammes dédiées à l'investissement responsable. Ce nouveau label ISR immobilier créé et soutenu par les pouvoirs publics, vise à accompagner nos partenaires distributeurs dans le fléchage de l'épargne des particuliers vers des produits responsables et engagés. "