Amundi nomme un Directeur général d’Amundi, Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale

En 2017, Ziad devient Responsable commercial pour l'Asie centrale, l'Afrique et l'Europe centrale et orientale.

Il revient à Paris en 2011 pour développer l'activité avec les institutions publiques en Europe et en Asie centrale.

(AOF) - Amundi annonce la nomination de Ziad Sikias en tant que Directeur général d’Amundi, Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale. Il dispose plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial avec des institutions publiques dans ces régions. Ziad Sikias rejoint Amundi en 2001 en tant que conseiller en investissement, en charge des clients institutionnels du Moyen-Orient. En 2005, il rejoint le bureau d'Amundi à Abu Dhabi en tant que Directeur adjoint puis devient en 2008 Directeur de la Région du Golfe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.