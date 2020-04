Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : nomination d'un nouveau DG pour l'Autriche Cercle Finance • 30/04/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Le groupe Amundi annonce ce jeudi la nomination de Gabriele Tavazzani en tant que Directeur général d'Amundi Autriche. Gabriele Tavazzani prendra ses fonctions à compter du 1er mai. 'Il succède à Werner Kretschmer qui a décidé de quitter l'entreprise. Ce dernier restera conseiller auprès d'Amundi Austria', précise le groupe.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -5.81%