Amundi : les profits trimestriels progressent malgré la volatilité des marchés

(AOF) - Amundi a enregistré au premier trimestre 2022 un résultat net ajusté en progression de 5% à 324 millions d’euros, « dans un environnement devenu moins porteur ». « Cette croissance s’explique par l’effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du premier 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d’une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d’exploitation de 50,6%) », a expliqué le gestionnaire d’actifs.

Les revenus nets ajustés ont augmenté de 8,4% à 835 millions d'euros en dépit d'un recul de 36,2% à 71 millions d'euros des commissions de surperformance, très volatiles.

Amundi a enregistré une collecte nette de 3,2 milliards d'euros au premier trimestre. En actifs moyen long terme (hors co-entreprises) les flux nets s'élèvent à 21 milliards d'euros sur le trimestre, malgré la crise en Ukraine.

Au total, compte tenu des sorties en produits de trésorerie (-26,3 milliards d'euros hors co-entreprises) et d'un effet marché négatif (-46,4 milliards d'euros), les encours gérés par Amundi atteignent 2021 milliards d'euros au 31 mars 2022, en progression de 15,1% sur un an et en baisse de 2,1% par rapport à fin décembre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2,1 Mds€ d’encours, né de la fusion des activités de gestion de la Société générale et du Crédit agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (48% des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (17 %) et l’Asie (18 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (23 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (16 %), joint-ventures (14 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %)… ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante et de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays, le groupe étant organisé en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH ou le marocain Wafa…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,5 Mds€ et un ratio CET1 à 16,1 %.

Enjeux

- Après l’atteinte en avance d’un an des objectifs du plan 2022, vers un nouveau programme 2025, présenté le 22 juin;

- Stratégie d'innovation en deux axes -la solidité, la continuité et la sécurité des équipements informatiques, avec la plateforme mondiale ALTO support des activités- et l'offre de produits innovants ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de 847 Mds€ d’euros, avec une innovation constante - désinvestissement des hydrocarbures non conventionnels en 2022 / épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, 40 % des ETF en ESG et déploiement de la solution d’aide à la décision à enjeux ESG « Alt sustanibility » / intégration des critères ESG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé et vote consultatif sur le « Say-on-climate » ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression en France et à l’international ;

- Numéro 1 européen des ETF après l’intégration de Lyxor, spécialiste de la gestion alternative dont il est attendu un retour sur fonds propres de + 10 % en 2025.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré ;

- Maintien de l’excellence opérationnelle avec un coefficient d’exploitation ramené à 47,9 % ;

- En Chine, poursuite des conquêtes de parts de clientèle par la nouvelle filiale Amundi-BOC.