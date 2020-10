Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : légère hausse du résultat net ajusté trimestriel Cercle Finance • 30/10/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le gestionnaire d'actifs Amundi publie un résultat net ajusté part du groupe de 235 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2020, en croissance de 2,3% en comparaison annuelle, avec un coefficient d'exploitation stable à 51,2%. Les revenus nets, à 630 millions d'euros, sont ressortis en baisse de 4,1% avec l'évolution des marchés financiers. Les commissions nettes de gestion ont ainsi diminué compte tenu de la baisse du niveau moyen des marchés et de la pression sur les marges. L'incidence de la baisse des marchés sur les revenus a toutefois été compensée par la réduction des charges d'exploitation (-3,8% à 323 millions d'euros), 'ce qui a permis de conserver un coefficient d'exploitation bas et une profitabilité élevée'.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -3.11%