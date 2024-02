Amundi lance le fonds Global Short Term Bond

(AOF) - Amundi lance Amundi Funds Global Short Term Bond, un fonds de gestion active avec un focus sur les marchés taux & crédit à court terme et sur le marché monétaire. La philosophie d’investissement du fonds intègre à la fois une approche globale top-down et bottom-up afin d’identifier les opportunités à travers les cycles de marché. L’analyse macroéconomique top-down inclut l’analyse des taux d’intérêt, des spreads de crédit et des tendances économiques afin d’identifier les zones géographiques offrant les meilleures opportunités en termes de couple risque/rendement.

L'approche bottom-up réalisée avec des filtrages fondamentaux et quantitatifs permet de sélectionner les émetteurs et les titres, et d'optimiser les rendements potentiels.

Amundi Funds Global Short Term Bond est classé article 8 SFDR.

Le fonds est actuellement enregistré dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Espagne.