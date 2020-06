(AOF) - Amundi lance Amundi Energies Vertes, un nouveau support d'investissement issu d'une réflexion commune avec Crédit Agricole Assurances, qui permet de participer au financement de la transition énergétique tout en bénéficiant des attraits de l'investissement sur les actifs réels. En effet, Amundi Energies Vertes offre pour la première fois une solution accessible en Unité de Compte dans les contrats d'assurance vie, permettant d'investir directement dans des infrastructures vertes.

Une classe d'actifs qui présente l'intérêt d'être décorrélée des marchés traditionnels d'actions et d'obligations.

Amundi Energies Vertes est une Société par Action Simplifiée à capital variable (SAS) qui investit dans des fermes solaires et éoliennes et des installations hydrauliques en zone euro, ne présentant pas de risque de développement. Cela signifie qu'au moment de l'investissement, toutes les autorisations et les permis ont été obtenus et purgés de recours et tous les contrats clés du projet ont été signés.

Ces fermes, d'une durée de vie technique minimum de 30 ans, bénéficient en outre d'un contrat de rachat de leur production à prix fixe, néanmoins partiellement indexée à l'inflation, pendant une durée de 20 ans post achèvement. Ainsi, la performance du produit résultera des revenus liés à la production d'énergie de son portefeuille d'infrastructures et de l'évolution des marchés de production énergétique français et européen.

Amundi Energies Vertes ne peut être souscrite que par des compagnies d'assurance, et ne peut donc être accessible à un épargnant qu'au travers d'un contrat d'assurance-vie. Elle est disponible dans les contrats d'assurance vie de Predica à destination des clients Banque Privée des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL Banque Privée. Investissement à long terme avec une durée de placement de 8 ans minimum avec possibilité de rachat à partir de la 9ème année, elle vise un rendement cible de 4% net de frais non garanti.