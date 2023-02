(AOF) - Amundi lance Amundi Commercial Real Estate Loans II (ACREL II), le second millésime de son fonds de créances hypothécaires senior. Le fonds offre aux investisseurs professionnels une exposition à une classe d'actifs résistante à travers les cycles, diversifiante et source de valeur relative dans l'environnement actuel, à la faveur notamment de rendements à taux flottant.

La stratégie de ce nouveau millésime s'inscrit dans le prolongement de celle du fonds ACREL I qui a levé 443 millions d'Euros, auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier rang, et constitué un portefeuille diversifié et résilient tout en dégageant des performances supérieures aux objectifs avec un risque contraint.

Le modèle de sélection continuera à valoriser la sécurité, la diversification, les critères extra-financiers (ESG) et la valeur relative.

Le fonds investira dans les principales économies de la zone Euro, en privilégiant les secteurs qui ont démontré leur solidité dans un environnement volatil et incertain, tels que les bureaux aux plus hauts standards (centralité, flexibilité et services), la logistique, ou encore le résidentiel géré. Le fonds ACREL II visera à sélectionner prioritairement des créances adossées à des immeubles présentant des profils de risque de qualité Core ou Core +, avec une poche Value Add encadrée à titre de levier additionnel de performance.