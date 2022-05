Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 17:43









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale des actionnaires d'Amundi s'est tenue mercredi 18 mai 2022 en présence des actionnaires.



Avec un quorum de 86,9%, l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration, avec un score moyen de 97,8 %.



Comme annoncé le 9 février 2022, la solidité financière d'Amundi lui permet de poursuivre sa politique de dividende, à savoir un taux de distribution de 65 % du résultat net part du Groupe.



Le dividende de l'exercice 2021 a été fixé à 4,10 euros par action, soit un rendement de 7,3%. Il sera détaché de l'action le 23 mai 2022 et mis en paiement à compter du 25 mai 2022.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -2.24%