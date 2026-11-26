Amundi Private Equity Funds, filiale de capital-investissement d'Amundi, annonce avoir conclu un accord en vue d'une prise de participation minoritaire au capital d'Emergence, acteur de référence des services vétérinaires d'urgence en France, aux côtés de ses associés vétérinaires.

Issu du rapprochement de VétoAdom et d'AdomVet, Emergence combine un réseau d'établissements de soins dédiés aux urgences en dehors des heures ouvrées, une activité historique d'interventions à domicile, ainsi qu'une plateforme de régulation médicale téléphonique.

Cette société se positionne ainsi sur un marché en croissance, porté par l'externalisation progressive de l'obligation d'assurer les gardes, la demande croissante d'un accès continu aux soins pour les animaux de compagnie et la professionnalisation de l'offre d'urgence vétérinaire.

"Emergence a développé un positionnement unique sur le marché français des urgences vétérinaires, en combinant expertise médicale, qualité de service, innovation organisationnelle et proximité avec la profession", souligne Alexandre Denby Wilkes, partner chez Amundi Private Equity Funds.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie Mégatendances d'Amundi Private Equity Funds, qui entend accompagner Emergence dans une nouvelle phase de croissance, en s'appuyant sur son expérience de l'accompagnement des PME et des ETI européennes en croissance.