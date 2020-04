Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi Immobilier : acquisition d'un immeuble à Barcelone Cercle Finance • 08/04/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce avoir, pour le compte des fonds qu'elle gère, fait l'acquisition d'un immeuble neuf nommé 'SA 65', situé en plein coeur de Barcelone, auprès de Conren Tramway. Celui-ci a été livré en février 2020. 'Conçu par le cabinet d'architectes TAG Management, 'SA 65' présente une surface locative de bureaux de 8.330 m² sur 6 étages et un toit terrasse de 1.200 m². Il sera entièrement occupé par Wojo (anciennement Nextdoor), jeune acteur français du coworking filiale des groupes Bouygues et Accor, aux termes d'un bail d'une durée ferme de 9 ans et 4 mois', précise Amundi.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.91%