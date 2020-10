AMUNDI: hausse des actifs sous gestion

(AOF) - Amundi a publié un Résultat net part du Groupe 221 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 9% sur un an. Les Revenus nets ajustés ont atteint 630 millions d'euros, en repli de 6,2%. Le gestionnaire d'actifs a enregistré des encours de 1 662 milliards d'euros au 30 septembre 2020, en progression de 6,4% sur un an et de 4,4% par rapport à fin juin 2020, avec un collecte de +34,7 milliards d'euros sur le trimestre grâce à l'intégration des encours de Sabadell AM au 1er juillet 2020 (+ 21 milliards d'euros) et un effet de marché positif (+15 milliards d'euros).

