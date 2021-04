Amundi : hausse de 50,1% du résultat net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté de 309 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une hausse de 50,1% par rapport à la même période, douze mois plus tôt.

La société française de gestion d'actifs enregistre des revenus nets de gestion en hausse de +15,1% tirés par les commissions de gestion (+5,1%) et des commissions de surperformance de haut niveau (111 ME vs 42 ME un an plus tôt).

'Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement mise en oeuvre depuis la création d'Amundi avec constance et rigueur dans l'exécution. Cette stratégie a permis de faire d'Amundi le leader européen et un acteur mondial reconnu', analyse Yves Perrier, directeur général d'Amundi.

'Les initiatives stratégiques lancées en 2020 (partenariat avec Banco Sabadell, joint-venture avec Bank of China, Amundi Technology) commencent à porter leurs fruits. Et L'acquisition de Lyxor sera un nouveau relais de croissance', conclut-il.