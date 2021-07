Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : hausse de 48% du résultat net ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Amundi publie au titre du deuxième trimestre 2021, un résultat net comptable de 448 millions incluant un gain fiscal exceptionnel de 114 millions, ainsi qu'un résultat net ajusté de 345 millions d'euros, en croissance de 48,3% en comparaison annuelle. 'Cette progression s'explique notamment par le niveau très élevé des commissions de surperformance, lié en particulier à la hausse des marchés depuis 12 mois', explique le groupe de gestion d'actifs et d'investissements. Les revenus nets de gestion ont augmenté de 9% en rythme séquentiel, portés notamment par des commissions de surperformance exceptionnellement élevées (155 millions d'euros), et le coefficient d'exploitation ajusté a atteint 45,7%.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.57%