Amundi: hausse de 4% du résultat net ajusté en 2023

(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 3,9% à 1,22 milliard d'euros au titre de l'année 2023, traduisant des revenus nets ajustés en hausse de 2,1% à 3,2 milliards pour des charges ajustées en augmentation au même rythme, à 1,71 milliard.



Les encours gérés par Amundi à fin 2023 ont progressé de 7% sur un an à 2.037 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'année, le groupe de gestion d'actifs a dégagé une collecte de +25,8 milliards, positive pour le retail, les institutionnels et les joint-ventures.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 24 mai un dividende stable à 4,10 euros par action en numéraire, correspondant à un taux de distribution de 72% du résultat net part du groupe, et à un rendement de 6,6% sur la base du cours de l'action au 2 février.





