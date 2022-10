Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: hausse de 3% du résultat net à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 08:40









(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté de 875 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 3,4% par rapport à la même période de 2021 hors effet du niveau exceptionnel des commissions de surperformance l'année dernière.



A périmètre constant (Lyxor inclus en 2021), il se montre quasi stable (+0,5%) grâce à des commissions nettes de gestion en hausse de 2,6% du fait de la dynamique de collecte et de l'amélioration du mix clients / produits, et grâce à des charges stables (-0,1%).



'L'intégration opérationnelle de Lyxor est achevée avec succès, ce qui permet d'enregistrer les premiers effets des synergies de revenus et de coûts', souligne Valérie Baudson, la directrice générale du groupe de gestion d'actifs et d'investissements.





