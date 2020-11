Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : finalise son partenariat avec Goldman Sachs Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Amundi annonce l'intégration complète des plateformes de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs Fund Solutions & Origination, une activité de Goldman Sachs Global Markets Division (“GSFSO”). Amundi Luxembourg devient ainsi la ' Management Company ' de trois Sicav luxembourgeoises de gestion systématique et alternative pour un montant total d'encours gérés pour le compte de GSFSO de 2,6 milliards d'euros. Amundi assure notamment la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d'investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies de trading systématiques de GSFSO. Amundi fournit également un service de gestion ainsi que l'analyse et le suivi des gérants externes présents sur sa plateforme UCITS de fonds alternatifs.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.58%