Amundi : finalisation de l'acquisition de Sabadell AM

(CercleFinance.com) - Le groupe Amundi annonce ce soir la finalisation de l'acquisition de 100% de Sabadell Asset Management. Celle-ci avait été annoncée en janvier. 'Le partenariat stratégique de 10 ans pour la distribution de produits Amundi à travers le réseau de Banco Sabadell en Espagne démarre, la stratégie commerciale et les priorités ayant déjà été définies par les deux partenaires. Les travaux de coopération et d'intégration lancés depuis janvier entre Banco Sabadell et Amundi confirment le potentiel du partenariat, ce qui est illustré par la promotion des premiers produits gérés par Amundi dans le réseau bancaire de Banco Sabadell', ajoute le groupe.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.43%