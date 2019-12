Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : feu vert à une coentreprise en Chine Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:10









(CercleFinance.com) - Amundi annonce avoir reçu avec BOC Wealth Management, filiale de Bank of China, l'accord de la China Banking and Insurance Regulatory Commission pour créer une société commune dans la gestion d'actifs, dont le lancement est visé courant deuxième semestre 2020. La société commune s'appuiera sur les capacités en matières d'investissement, les services et expertises internationales d'Amundi, et tirera parti des atouts de BOC WM et de sa marque, des canaux de distribution et de l'expérience de Bank of China. 'Ce partenariat à long terme permettront à Amundi d'ajouter un nouveau pilier à sa stratégie de développement en Chine et de bénéficier de relations commerciales fortes avec l'une des premières banques en Chine', estime Yves Perrier, directeur général d'Amundi.

