Amundi ETF poursuit l’extension de sa gamme ESG

(AOF) - Amundi ETF étend sa gamme d’ETF ESG avec la cotation sur Xetra d'Amundi Global AGG SRI - UCITS ETF DR et d'Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select - UCITS ETF DR. Ces nouveaux ETF sont tous deux classés article 8 selon la réglementation SFDR.

Amundi Global AGG SRI - UCITS ETF DR permet aux investisseurs d'avoir accès à 1200 émetteurs notés Investment Grade sélectionnés grâce à une approche ESG qui applique : une exclusion stricte des émetteurs impliqués dans des activités commerciales telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les OGM, l'énergie nucléaire, les armes militaires, les armes à feu civiles et le charbon thermique et une sélection des 80% meilleurs émetteurs selon leur score ESG.

Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select - UCITS ETF DR est un ETF unique et durable permettant d'investir dans deux marchés développés et sept pays émergents de l'Extrême-Orient, à l'exception du Japon. Il est basé sur des exclusions strictes des entreprises impliquées dans les activités suivantes : armes controversées, armes nucléaires, armes à feu civiles, tabac, alcool, armes classiques, jeux de hasard, énergie nucléaire, pétrole et gaz non conventionnels et charbon thermique et une approche "best in class" avec une exposition suffisamment large combinée à une sélection du top 50% des entreprises ayant les meilleurs scores ESG.