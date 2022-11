Amundi ETF : les ETF ont enregistré une collecte de plus de 100 milliards d’euros en octobre

(AOF) - Les investisseurs ont repris confiance au cours du mois d’octobre, permettant aux ETF de collecter plus de 111 milliards d’euros, soit plus du triple du montant enregistré le mois précédent (34 milliards d’euros), observe Amundi ETF. C’est la première fois depuis mars que le niveau de collecte dépasse 100 milliards d’euros cette année. Les souscriptions d’ETF ont atteint 88,4 milliards d’euros aux Etats-Unis, marché le plus dynamique, tandis que l’Asie a collecté 13,7 milliards d’euros et l’Europe, 9 milliards d’euros.

Comme en septembre, les actions ont été la classe d'actifs la plus demandée ce mois-ci, les souscriptions atteignant 79,9 milliards d'euros.

Les ETF obligataires ont quant à eux collecté 34,2 milliards d'euros au total sur le mois d'octobre tandis que la décollecte s'est poursuivie sur les matières premières, atteignant 3,3 milliards d'euros.