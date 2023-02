Amundi ETF : les actions émergentes deviennent plus intéressantes

Enfin, Amundi ETF considère que les valorisations sont intéressantes : les actions émergentes apparaissent comme l'une des classes d'actifs les moins bien valorisées. " Elles offrent en effet des valorisations intéressantes à la fois en absolu et en relatif par rapport aux actions des marchés développés ", précise-t-il.

(AOF) - Si les actions émergentes ont connu une année 2022 difficile, Amundi ETF juge que le changement de régime sur les marchés et la réouverture de la Chine rendent désormais cette classe d’actifs bien plus intéressante. Il a identifié trois principaux facteurs de soutien pour les actions émergentes.

