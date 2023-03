Amundi ETF : le rallye des actions est allé trop loin

(AOF) - Amundi ETF reste globalement prudent sur les marchés actions, qui ont démarré l’année en fanfare. Deux facteurs contribuant à faire reculer les risques ont soutenu cette tendance : la baisse du prix du gaz et la réouverture de la Chine. Amundi ETF pense toutefois que ce rallye est allé trop loin dans la mesure où il intègre dans le même temps une baisse rapide de l’inflation, la fin de l’action des banques centrales et un atterrissage en douceur de l’économie sans perspective de recul des bénéfices. Il juge ce scénario trop optimiste.

