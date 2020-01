Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi ETF : double sa collecte en 2019 Cercle Finance • 31/01/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Amundi ETF annonce avoir franchi le seuil des 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2019 et clôture l'année avec 55 milliards d'euros d'encours. ' Amundi ETF a réalisé le taux de croissance le plus élevé parmi les cinq premiers fournisseurs européens d'ETF ' indique la direction. En 2019, Amundi a enregistré une collecte nette de 8 milliards d'euros, multipliée par deux par rapport à l'année précédente. Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi, a déclaré : ' Dans un environnement de marché très dynamique, ces bons résultats témoignent de la confiance continue des investisseurs envers les ETF d'Amundi, et confirment notre positionnement d'émetteur d'ETF de premier plan '.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.88%