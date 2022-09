Amundi et CACEIS renforcent leur partenariat

(AOF) - Amundi et CACEIS, établissement bancaire spécialisé dans les services financiers filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, renforcent leur partenariat stratégique pour accélérer le développement de Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B-2-B. Aux termes de cet accord, CACEIS acquiert 33,33 % de Fund Channel, dont Amundi reste l'actionnaire majoritaire.

Quatrième plateforme européenne de fonds B-2-B, Fund Channel est classée au premier rang par Platforum pour sa qualité de service. Elle offre un accès à plus de 600 gérants d'actifs, qu'elle permet de connecter à plus de 100 distributeurs en Europe et en Asie.

Les clients de CACEIS bénéficieront de la large gamme de services liés à la distribution de fonds d'une plateforme de premier rang. Ce partenariat permettra aux clients de Fund Channel de bénéficier d'une offre complète de services d'exécution de fonds. En outre, les deux partenaires continueront à développer leur coopération de long terme dans d'autres domaines en croissance : les services liés à la distribution des fonds et la gestion des données.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan Ambitions Stratégiques 2025 annoncé par Amundi aux investisseurs en juin 2022 avec un objectif de plus de 600 milliards d'euros d'actifs intermédiés d'ici fin 2025 pour Fund Channel.

Fund Channel capitalise sur les tendances majeures du marché de la distribution en architecture ouverte en Europe. En effet, les distributeurs ont de plus en plus recours à l'externalisation de certains services afin de réduire les coûts, de gagner en taille et d'améliorer leurs services pour leurs clients.

Pour la cinquième année consécutive, les plateformes de distribution de fonds ont connu une croissance supérieure à celle du marché européen des fonds et représentent désormais plus de 25 % des fonds UCITS distribués.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2,1 Mds€ d’encours, né de la fusion des activités de gestion de la Société générale et du Crédit agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (48% des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (17 %) et l’Asie (18 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (23 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (16 %), joint-ventures (14 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %)… ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante et de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays, le groupe étant organisé en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH ou le marocain Wafa…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,5 Mds€ et un ratio CET1 à 16,1 %.

Enjeux

- Ambitions stratégiques 2025 : environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net / efficacité opérationnelle avec maintien d’un coefficient d’exploitation après synergies tirées de l’acquisition de Lyxor / taux de distribution d’au moins 65% / capital excédentaire attendu à environ 2 Mds€, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou reversé aux actionnaires ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de 847 Mds€ d’euros, avec une innovation constante : désinvestissement des hydrocarbures non conventionnels en 2022 / épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en soluti à impact, 40 % des ETF en eSG et déploiement de la solution d’aide à la décision à enjeux ESG « Alto sustanibility » / intégration des critères eSG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé et vote consultatif sur le « Say-on-climate » ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression et renforcée par l’acquisition de l’autrichien Savity;

- Numéro 1 européen des ETF après l’intégration de Lyxor, spécialiste de la gestion alternative dont il est attendu un retour sur fonds propres de + 10 % en 2025.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré ;

- En Chine, conquêtes de parts de clientèle par la nouvelle filiale Amundi-BOC ;

- Après une stabilité des revenus, un maintien à 53,1 % du coefficient d’exploitation et un bénéfice net en hausse de 6 % au 1 er semestre, capacité à maintenir une progression de la collecte au 2 nd semestre dans un environnement de marché difficile.