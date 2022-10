Amundi enrichit sa gamme d’ETF responsables

(AOF) - Amundi fait évoluer les indices et méthodologies de deux de ses ETF traditionnels – Amundi Index MSCI North America et Amundi MSCI Europe ex Switzerland – afin d’y intégrer des critères permettant de répondre aux enjeux climatiques et ESG actuels. L'Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - UCITS ETF DR permet d’investir simplement dans des centaines de sociétés de grandes et moyennes capitalisations nord-américaines qui intègrent des considérations ESG et climatiques. Son encours, 2,4 milliards d'euros, en fait le premier de son univers d’investissement.

L'Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders - UCITS ETF DR permet d'investir simplement dans des centaines de sociétés européennes, à l'exception de la Suisse, affichant les scores ESG les plus élevés. Il est le seul ETF européen à offrir une exposition responsable au sein de cet univers d'investissement.