Amundi enregistre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au troisième trimestre

(AOF) - Amundi a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 21,9% à 261 millions d’euros. Le résultat brut d’exploitation ajusté a baissé de 19,6% à 343 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation ajusté a augmenté de 4,9 points à 55%. Les revenus net ont reculé de 10,8% à 758 millions d’euros, affaiblis par la chute de 86,4% des commissions de performance à 13 millions d’euros.

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 895 milliards d'euros au 30 septembre 2022, en progression de 4,7% sur un an et en retrait de 1,5% par rapport à fin juin 2022. Le leader européen de la gestion d'actifs a enregistré une décollecte de 12,9 milliards d'euros au troisième trimestre. Les effets de marché et de change sont négatifs à hauteur de 16,3 milliards d'euros.

Sur l'ensemble des 9 mois 2022, Amundi affiche une décollecte de 8 milliards d'euros.

Les synergies engendrées par l'intégration de Lyxor seront conformes à ce qui avait été annoncé : les synergies de coûts avant impôts devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 et les synergies de revenus devraient atteindre 30 millions d'euros en année pleine en 2025.

Les premiers effets des synergies de coûts ont été enregistrés au 3e trimestre 2022, et le rythme de réalisation devrait monter en puissance au quatrième trimestre 2022 et en 2023. Ces éléments confirment le potentiel de création de valeur de cette acquisition avec un retour sur investissement qui devrait être supérieur à 14% en 2024, en incluant l'ensemble des synergies.