Amundi élargit sa gamme d’ETF ESG

En collaboration avec AllianceBernstein, Amundi a ajouté deux ETF ESG à sa gamme, le Amundi MSCI Emerging ex-China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (EMXU/G) et le Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (CNEU/G). Ces deux fonds permettent aux investisseurs d’accéder respectivement aux larges marchés émergents ex-Chine et aux actions chinoises.

Les deux ETF intègrent des critères ESG et sont classés article 8 selon la réglementation SFDR. En termes de stratégies ESG, les fonds excluent les entreprises impliquées dans des activités controversées comme les armes, le charbon et le tabac et suivent une approche best-in-class en sélectionnant les 50 % d’entreprises les mieux notées en termes d’ESG dans chaque secteur. EMXU/G et CNEU/G ont fait leurs débuts le 9 novembre à la Bourse de Londres et factureront des frais annuels de 0,35 %.

Amundi est un leader des produits ETF ESG et se classe au troisième rang des actifs ESG sous gestion en Europe avec 24,4 milliards de dollars (11,3 % de part de marché).

