Amundi : E/T/E sous 82E validée, retombe sur 70,2E information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Amundi retombe sur 70,2E validant ainsi la franche cassure du support des 72E du 4/5 octobre, puis des 71E (un seul test le 19/05). Une figure en tête/épaules sous 82E se retrouve ainsi validée avec un risque de correction jusque sur la zone des 65E dans le meilleur des cas.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -4.02%