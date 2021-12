Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : devra préserver les 70,4E information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Amundi s'inscrit dans une figure en tête/épaules sous 82E qui se retrouve validée par la cassure des 72E, avec un risque de correction jusque sur la zone des 65E dans le meilleur des cas.

Mais un support (ultime) se dessine vers 70,4E (ex-zénith du 8 janvier) et il pourrait encore être préservé et permettre à un rebond de s'enclencher vers 75E





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.77%