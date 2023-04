Amundi dévoile une gamme de fonds Ambition Net Zéro

(AOF) - Amundi a annoncé le lancement d’une gamme complète de fonds Ambition Net Zéro. Cette offre de gestion active et passive couvre les principales classes d’actifs et est ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Toutes les solutions actives développées par ses équipes de gestion au sein de cette gamme partagent un objectif commun : avoir une intensité carbone (mesurée par les émissions de gaz à effet de serre rapportées au chiffre d'affaires) qui diminue de 30% d'ici 2025 et de 60% d'ici 2030 par rapport à 2019. Pour cela, les gérants d'Amundi sélectionnent les entreprises en fonction notamment de la crédibilité et la faisabilité de leurs engagements annoncés en matière de réduction carbone d'ici 2050.

En parallèle, Amundi renforce son dialogue avec ces entreprises pour les pousser à intégrer les trajectoires de réduction carbone dans leurs modèles d'affaires.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de son plan " Ambitions ESG 2025 " ainsi que dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, et de la démarche visant à accélérer la décarbonation de l'économie.

Vincent Mortier, Directeur des Gestions chez Amundi, a déclaré : " Le secteur de la gestion d'actifs, qui devrait gérer au niveau mondial plus de 145 milliards de dollars d'ici 2025, a l'envergure nécessaire pour faire bouger les lignes et donner l'élan pour amener le monde à la neutralité carbone en 2050.C'est pourquoi, en tant que leader européen de la gestion d'actifs, nous voulions rapidement proposer des solutions d'investissement qui permettent de mobiliser l'épargne des investisseurs pour financer cette transition tout en répondant à leurs besoins en termes de couple rendement/risque ".