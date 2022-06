Amundi: dévoile son plan stratégique 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 07:58

(CercleFinance.com) - Amundi dévoile aujourd'hui son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d'un coefficient d'exploitation au meilleur niveau de l'industrie et un rendement élevé pour les actionnaires.



La direction souhaite croître sur tous ses segments de clientèle. Pour les distributeurs tiers, elle vise un objectif de 400 MdE d'encours à 2025 (vs 324 MdE à fin 2021). Pour les clients institutionnels, le groupe souhaite développer ses encours sous gestion (1 200 MdE) en mettant l'accent sur l'investissement responsable, les solutions dédiées, l'investissement passif et les marchés asiatiques.



Pour la gestion passive, Amundi souhaite construire le leader européen et faire croître ses encours sous gestion de 50% d'ici à 2025 (vs 282 MdE d'encours à fin septembre 2021). Pour les actifs réels, l'objectif est d'accroître sa présence avec pour objectif d'augmenter ses encours à 90 MdE en 2025 (vs 63 MdE à fin 2021).



L'objectif est également d'amplifier le leadership en Europe, consolider sa position aux Etats Unis et être un acteur de premier plan en Asie. Amundi souhaite devenir en Asie un acteur de référence grâce à une présence d'envergure dans une région à forte croissance avec l'objectif d'atteindre 500 MdE d'encours dans la région en 2025 (vs 372 MdE à fin 2021).



Enfin, Amundi dégagera une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté de 5% sur la période.